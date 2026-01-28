قتلى وآلاف الحوادث ودمار واسع خلفتها "كريستين" في البرتغال وإسبانيا

شفق نيوز- لشبونة/ مدريد

أسفرت عاصفة "كريستين" التي ضربت البرتغال وإسبانيا عن مصرع خمسة أشخاص وآلاف الحوادث ودمار واسع وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون مشترك، فضلاً عن إعلان حالة التأهب وتعليق بعض رحلات القطارات والدراسة وغلق عشرات الطرق.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية، الأربعاء، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار مبنى في مدينة ليريا، فيما توفي شخص خامس إثر سقوط شجرة على سيارته في مدينة فيلا فرانكا دي شيرا.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 3300 حادث سجل بسبب العاصفة، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون مشترك، لا يزال نحو 570 ألفاً منهم دون خدمة حتى الآن.

كما أُغلقت طرق رئيسية عدة بسبب تساقط الأشجار والأنقاض، وتعرضت طائرات متوقفة في مطار كويمبرا لأضرار، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بملعب كرة القدم في مدينة ليريا.

وتم تعليق بعض رحلات القطارات والدراسة في عدد من المناطق بالبرتغال نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وفي إسبانيا، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، ورياح قوية، وتساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء البلاد، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب وتعليق الدراسة في 77 منطقة.

وأشارت المديرية العامة للمرور في إسبانيا إلى إغلاق أكثر من 140 طريقاً بشكل كلي أو جزئي بسبب الثلوج، إضافة إلى اضطرابات في حركة القطارات، تمثلت في تأخيرات كبيرة وإلغاء بعض الرحلات.