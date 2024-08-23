قتلى وإصابات في حادث طعن في ألمانيا

شفق نيوز/ قتل وأصيب عدة أشخاص مساء الجمعة عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.

ووفقاً للتقارير الأولية التي نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه في حوالي الساعة 9.45 مساءً، قام رجل بطعن المارة بشكل عشوائي بسكين في مهرجان المدينة في زولينغن.

وأشارت إلى أن العشرات من عمال الإنقاذ في موقع الحادث لإسعاف المصابين، مؤكدة أن الشرطة أطلقت إنذاراً كبيراً وأعلنت حالة التأهب القصوى. فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق أرض مهرجان المدينة.

ووفقًا لشهود عيان تحدثوا لـ"بيلد"، فإن "الجاني ذو الملامح العربية لا يزال هاربًا".