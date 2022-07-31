سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتلى ومئات الجرحى بزلزال في الفلبين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-31T05:04:00+0000
قتلى ومئات الجرحى بزلزال في الفلبين

قال المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث (NDRRMC)، في بيان له اليوم الأحد، إن الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء أثر على أكثر من 314 ألف شخص ووصل عدد القتلى إلى 10 أشخاص.

ووفقا لمعطيات المجلس، مست أضرار الهزات الأرضية المذكورة، ما مجموعه 314161 شخصا، وارتفع عدد القتلى إلى 10 أشخاص وأصيب 375 شخصا بجروح.

يوم السبت، أفاد NDRRMC بأن الزلزال جلب الضرر لـ 228238 شخصا وخلف 6 قتلى و 320 جريحا وتم اعتبار أربعة في عداد المفقودين.

في يوم 27 يوليو، تم في الفلبين تسجيل زلزال بلغت قوته 7.0 درجة ضرب المقاطعات الواقعة في شمال غرب جزيرة لوزون في الفلبين، وكذلك المناطق المجاورة، بما في ذلك تكتل العاصمة مانيلا.

وأشار مجلس الحد من مخاطر الكوارث في الفلبين إلى أن، بؤرة الزلزال وقعت على عمق 17 كلم.

related

رصد زلزال بقوة 7 درجات قرب الفلبين

Date: 2021-01-21 15:27:28
رصد زلزال بقوة 7 درجات قرب الفلبين

معجزة.. انقاذ طفلتين من تحت أنقاض زلزال تركيا

Date: 2020-11-02 11:17:40
معجزة.. انقاذ طفلتين من تحت أنقاض زلزال تركيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

Date: 2021-10-01 05:35:42
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

زلزال شديد يضرب الولايات المتحدة

Date: 2019-07-04 21:05:18
زلزال شديد يضرب الولايات المتحدة

زلزال يضرب إيران

Date: 2021-01-28 08:58:29
زلزال يضرب إيران

90 زلزالا تضرب مدينة أوروبية خلال يوم واحد

Date: 2022-03-21 07:42:20
90 زلزالا تضرب مدينة أوروبية خلال يوم واحد

استمر لدقائق.. إعصار يدمر آلاف المنازل ويقتل 20 شخصاً في الفلبين

Date: 2020-11-02 16:24:53
استمر لدقائق.. إعصار يدمر آلاف المنازل ويقتل 20 شخصاً في الفلبين

زلزال جديد يضرب شرقي تركيا

Date: 2020-02-01 11:01:49
زلزال جديد يضرب شرقي تركيا