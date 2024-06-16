قتلى ومفقودين بانهيار منجم في إيران

شفق نيوز/ تعرض منجم في مدينة شازند بمحافظة مركزي وسط إيران، إلى انهيار، اليوم الأحد، مما أسفر عن وفاة أربعة عمال على الأقل وفقدان آخرين.

وأفادت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، بأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على العمال المفقودين، وسيتم إصدار تقرير نهائي بشأن الحادث في وقت لاحق.

وقال رئيس قسم الطوارئ في المحافظة بهروز إيران نجاد، أن فريقين طبيين للطوارئ تم إرسالهما إلى موقع الحادث، وأن الإسعاف الجوي جاهز أيضًا للتعامل مع الوضع.

وتُعتبر محافظة مركزي بإيران موطنًا لعدد كبير من المناجم، وتشتهر مدينة شازند بكونها موقعًا لأحد المناجم الرئيسية للمعادن في البلاد.