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قتلى ومفقودون في حادث مروع قبالة كندا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-16T04:23:17+0000
قتلى ومفقودون في حادث مروع قبالة كندا

شفق نيوز/ لقي عشرة بحارة على الأقل حتفهم وفقد 11 آخرون بعد غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا في المحيط الأطلسي حيث تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين.

وكان الطاقم المؤلف من 24 شخصا على متن السفينة ”فيّا دي بيتانكسو“ عندما تحطمت على مسافة 450 كيلومترا جنوب شرق نيوفاوندلاند.

وأدت الظروف المناخية القاسية بما في ذلك الرياح العاتية وصعوبة الرؤية إلى تعقيد عملية البحث عن ناجين، كما أن انخفاض درجات الحرارة ليلا في شمال المحيط الأطلسي تقلل فرص العثور على المزيد من أفراد الطاقم على قيد الحياة.

وبحسب فريق الإنقاذ البحري الإسباني، فإن الطاقم يضم 16 إسبانيا وخمسة بيروفيين وثلاثة غانيين.

ووفق وزارة النقل الإسبانية، فإن أسباب الحادث ”غير معروفة“ في الوقت الحالي، مشيرة الى أن الأحوال الجوية كانت سيئة، مع ”رياح“ و“رؤية محدودة“.

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