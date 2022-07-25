قتلى ومصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس.. صور وفيديو

شفق نيوز/ قالت السلطات الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس بعد ظهر أمس الأحد.
وأوضحت كيلي مونيز، نقيب شرطة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على بيك بارك في منطقة سان بيدرو ربما شارك فيه أكثر من مطلق نار، ويبدو أنه بدأ بنزاع بين طرفين، مضيفة أنه "تم العثور على بعض الأسلحة".
وقال جاي ماستيك، قائد منطقة المرفأ في إدارة شرطة لوس أنجلوس، في وقت سابق، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.
وتتراوح أعمار الجرحى بين 3 و 54 عاما.
USA : 2 morts & 4 blessés après des rapports faisant état d'une fusillade à Peck Park à San Pedro.Le suspect a été appréhendé.https://t.co/yU1RjsBJGC pic.twitter.com/p6333QnkJ9— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 25, 2022
USA : Le bilan est passé à 3 morts & 6 blessés suite à une fusillade de San Pedro survenue au salon automobile Peck Park à Los Angeles, Californie.https://t.co/yU1RjsBJGC pic.twitter.com/vqLbuNHDQE— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 25, 2022
San Pedro Shooting: 3 dead, 6 hurt at Peck Park car show in Los Angeles, California.https://t.co/t3poVXEIo1 pic.twitter.com/vrk4TJ1Ltm— Fox3 Now (@fox3news) July 25, 2022