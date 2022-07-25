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قتلى ومصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس.. صور وفيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-25T05:57:55+0000
قتلى ومصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس.. صور وفيديو

 شفق نيوز/ قالت السلطات الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس بعد ظهر أمس الأحد.

وأوضحت كيلي مونيز، نقيب شرطة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على بيك بارك في منطقة سان بيدرو ربما شارك فيه أكثر من مطلق نار، ويبدو أنه بدأ بنزاع بين طرفين، مضيفة أنه "تم العثور على بعض الأسلحة".

وقال جاي ماستيك، قائد منطقة المرفأ في إدارة شرطة لوس أنجلوس، في وقت سابق، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتتراوح أعمار الجرحى بين 3 و 54 عاما.

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