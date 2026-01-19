قتلى ومصابون جراء انفجار مصنع في الصين

شفق نيوز- بكين

لقي شخصان مصرعهما، فيما فُقد 8 آخرون وأُصيب 84 شخصاً، جراء انفجار مصنع للصلب بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

وبحسب التلفزيون المركزي الصيني، فقد وقع الانفجار مساء يوم أمس، في مصنع للصلب تابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء شينخوا، أنه ما يزال التحقيق جارياً في الأثر البيئي للانفجار، مؤكدة أن أحدث البيانات تشير إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية.

وأشارت إلى تشكيل السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.