قتلى وفوضى في إعصار نادر يضرب لوس أنجلوس

شفق نيوز/ تعرضت ضاحية في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، إلى إعصار نادر مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص آخر، وتطاير أسطح عدد من المباني التجارية.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولا عن الفوضى، بالإضافة إلى ذلك، وضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعني أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبان أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.

Tornado hits south maple ave in Montebello tearing the roof off multiple buildings and destroying multiple cars pic.twitter.com/yJrbuPMccj