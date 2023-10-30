قتلى وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي باشتباكات عنيفة في جنين

شفق نيوز/ قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين وتحاصر محيط مستشفى "ابن سينا"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة، بحسب محطة RT

وأضافت أن القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بالمستشفى، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المدنيين.

وأشارت المصادر، إلى أن الجرافات جرفت عددا من الشوارع ومواقع في البنية التحتية بمدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى مخيم جنين ووضعت سواتر ترابية، لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان".