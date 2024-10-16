قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي باشتباكات عنيفة مع حزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أفاد موقع "روسيا اليوم عربية"، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في بلدتين جنوبي لبنان، مشيراً إلى أن مروحيات إسرائيلية تحاول سحب جنود مصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وذكر الموقع أن الاشتباكات تدور بين مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين في بلدتي "عيتا الشعب، والقوزح" في جنوب لبنان، والمروحيات الإسرائيلية تحاول سحب جنود قتلى وجرحى جراء تلك الاشتباكات.

كما أشارت وسائل إعلام عبريى إلى أن مروحيات إسرائيلية تنقل جنوداً مصابين، مشيرة إلى معلومات عن "حدث كبير" في عيتا الشعب وراميا والقوزح.

وقالت مصادر محلية إن قتالاً عنيفاً بالأسلحة الرشاشة والخفيفة يجري في عيتا الشعب والقوزح.

وأعلن حزب الله في بيان أن مقاتلي "المقاومة الإسلامية" يخوضون اشتباكات في بلدة القوزح بجنوب لبنان من نقطة الصفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

وأكد أن الاشتباكات "أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو.. وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للإعلام" بتعرض بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات مساء اليوم.

وافادت مصادر إعلامية أن سلاح الجو الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في عيتا الشعب جنوب لبنان.

في غضون ذلك، قال حزب الله أن "المقاومة الاسلامية استهدفت عند الساعة 05:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام وتجمع آخر بين بلدتي العديسة ومركبا بصليات صاروخية".

وأكد الحزب في بياناته أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

من جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى.

وقالت بلدية صفد أن شظايا نتيجة اعتراض الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من المدينة.

كما أعلنت مصادر إسرائيلية أن طائرة مسيرة انفجرت في مدينة نهاريا.