قتلى وجرحى بإطلاق نار و4 تفجيرات في أفغانستان

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام أفغانية، يوم الأربعاء، بمقتل 5 أشخاص، إثر هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "مجموعة مسلحين فتحوا النار في منطقة قاعدة القوات الحدودية للحكومة السابقة ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص".

وشهدت مناطق متفرقة من المدينة تزامنا مع ذلك 4 تفجيرات أودت بحياة شخصين كما أدت إلى إصابة 3 آخرين.

ولم يتبين هدف الهجوم حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، بينما أكدت سلطات ولاية ننكرهار أن كل القتلى والمصابين سقطوا من المدنيين ولا أحد بينهم ينتمي لحركة "طالبان".