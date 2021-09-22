سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتلى وجرحى بإطلاق نار و4 تفجيرات في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-22T15:35:20+0000
قتلى وجرحى بإطلاق نار و4 تفجيرات في أفغانستان

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام أفغانية، يوم الأربعاء، بمقتل 5 أشخاص، إثر هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "مجموعة مسلحين فتحوا النار في منطقة قاعدة القوات الحدودية للحكومة السابقة ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص".

وشهدت مناطق متفرقة من المدينة تزامنا مع ذلك 4 تفجيرات أودت بحياة شخصين كما أدت إلى إصابة 3 آخرين.

ولم يتبين هدف الهجوم حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، بينما أكدت سلطات ولاية ننكرهار أن كل القتلى والمصابين سقطوا من المدنيين ولا أحد بينهم ينتمي لحركة "طالبان".

related

أفغانستان.. 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قرب مدرسة

Date: 2021-05-08 15:48:26
أفغانستان.. 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قرب مدرسة

بعد تحذير بايدن أمس.. انفجار يهز كابل

Date: 2021-08-29 12:46:32
بعد تحذير بايدن أمس.. انفجار يهز كابل

45 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان

Date: 2020-10-03 12:18:23
45 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مجزرة دموية بتفجير استهدف عرساً غرب كابول

Date: 2019-08-18 08:29:58
مجزرة دموية بتفجير استهدف عرساً غرب كابول

بعد يوم من بدء انسحاب قوات الناتو.. 27 قتيلا جراء انفجار شرق أفغانستان

Date: 2021-04-30 16:06:08
بعد يوم من بدء انسحاب قوات الناتو.. 27 قتيلا جراء انفجار شرق أفغانستان

إيران.. انفجار في محطة وقود في طهران ووقوع إصابات

Date: 2020-11-16 16:01:49
إيران.. انفجار في محطة وقود في طهران ووقوع إصابات

وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

Date: 2021-08-13 09:07:39
وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

وسائل إعلام أميركية: 4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك

Date: 2019-10-12 15:31:57
وسائل إعلام أميركية: 4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك