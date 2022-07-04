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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-04T18:20:24+0000
قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أمريكية

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الاثنين، مقتل خمسة مواطنين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، جراء إطلاق نار خلال استعراض احتفالي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال في إحدى ضواحي ولاية شيكاغو.

وفرّ المئات من المحتفلين، وبعضهم كانوا مضرجين بالدماء من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "شرطة شيكاغو تبحث عن مطلق النار خلال موكب الرابع من يوليو في هايلاند بارك بضواحي الولاية".

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار".

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