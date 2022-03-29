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قتلى وجرحى بإطلاق نار شرق تل أبيب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-29T17:38:55+0000
قتلى وجرحى بإطلاق نار شرق تل أبيب

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من المستوطنين الاسرائليين بإطلاق نار في مدينة تل ابيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "إطلاق نار بمدينة بني براك شرق تل أبيب ادى الى مقتل اربعة اشخاص".

من جانبها اشارت مصادر طبية إسرائيلية الى "سقوط 5 قتلى و6 إصابات في هجوم بمدينة بني براك شرق تل أبيب".

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يوقع قتلى اسرائيليين خلال اسبوع واحد.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، مقتل ضابطين من شرطة حرس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بمدينة الخضيرة شمالي اسرائيلي، مؤكدة أن الضابطين أنقذا العديد من الأشخاص في الهجوم.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرات الأمن من موقع الهجوم أن مسلحين ملتحين في ثياب بيضاء، أطلقا النار على مارة وعناصر شرطة في محطة حافلات بالمدينة بالقرب من عدة مطاعم، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

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