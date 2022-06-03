قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مقبرة وكنيسة في أمريكا

شفق نيوز/ قتل 3 أشخاص وأصيب خمسة آخرون، إثر واقعتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا يوم الخميس، في أمريكا.

ووقعت الحادثة الأولى داخل مقبرة بولاية ويسكونسن شمال أمريكا، أثناء دفن رجل، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.

وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان: ”أطلِقت أعيرة نارية عدة“ في المقبرة الساعة 14:26 بالتوقيت المحلي (19:26 بتوقيت غرينتش).

وأسفر إطلاق النار عن إصابة خمسة أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في أيار/ مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة ”تي إم جاي 4″، موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وقُتل الشاب "الأسود" داشونتاي كينغ (37 عاما) برصاص الشرطة في 20 أيار/ مايو أثناء هروبه من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

ووقعت الحادثة الثانية في مدينة أميس بولاية أيوا، حيث قام شخص بإطلاق النار داخل كنيسة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وذكرت صحيفة ”دي موين ريجيستر“ نقلا عن مسؤول في الشرطة الأمريكية، أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث الذي وقع في كنيسة كورنرستون.

وأضاف المسؤول أنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.

وجاءت الحادثتان الجديدتان، غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه ”غير مقبول“.

وقال بايدن في خطاب متلفز: ”حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا“، مضيفا أن المشرعين ”لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى“.

ودعا بايدن إلى ”حظر“ بيع بنادق هجومية للأفراد، مضيفا وقد بدا عليه التأثر ”كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟“.

وأضاف في خطابه الذي وجهه إلى الأمة: ”حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا.. لا يمكن أن يخذل المشرعون الشعب الأمريكي مرة أخرى“.

وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.

AFP