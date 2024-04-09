قتلى وجرحى بهجوم مسلح على سيارتين للشرطة الايرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن سيارتين للشرطة تعرضتا لهجوم مسلح في جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحادث وقع على طريق "سوران- مهرستان" بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت الوكالة، التي وصفت الحادث بأنه "اعتداء من قبل إرهابيين"، بسقوط 5 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "جيش العدل"، في بيان، مسؤوليتها عن الحادث الذي يعد الثاني خلال أسبوع، إذ قتل ثلاثة رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز للشرطة بهجمات على مراكز أمنية ومقرات تابعة للحرس الثوري جنوب إيران الخميس الماضي.