قتلى وجرحى بهجوم على مركز للمسلمين الإسماعيليين في البرتغال

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البرتغالية، يوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة أربعة أشخاص بهجوم بسكين على مركز للمسلمين الإسماعيليين بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وقالت الشرطة البرتغالية في بيان إنها عناصرها أطلقوا النار على المهاجم وأصيب بإصابات خطيرة، وتم احتجازه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفرضية الهجوم الإرهابي التي ذكرتها وسائل الإعلام المحلية لم تؤكَّد بعد في هذه المرحلة، كما لم تؤكد السلطات جنسية المهاجم المفترض، ولكن أفاد تقرير لشبكة "ار تي بي" التلفزيونية وآخر لقناة "سي إن إن البرتغال" بأن المشتبه به من أفغانستان.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا، في مؤتمر صحفي "أعبّر عن تضامني وتعازيّ للضحايا والجالية الإسماعيلية"، مضيفًا أن "من السابق لأوانه تقديم أي تفسير لدوافع هذا العمل الإجرامي"، مؤكدا أن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي".

ووقع الهجوم أمام المركز الإسماعيلي في لشبونة، وهو المقر العالمي للمسلمين الإسماعيليين الذين حصل زعيمهم الروحي الآغا خان على الجنسية البرتغالية في العام 2019.

وفي البرتغال نحو سبعة آلاف من الإسماعيليين، وهم من الشيعة وينتشرون في نحو ثلاثين بلدًا ويبلغ عددهم 15 مليون تقريبًا.

ويعود آخر هجوم على الأراضي البرتغالية إلى 27 تموز/ يوليو 1983 عندما هاجمت مجموعة مسلحة مؤلفة من خمسة مواطنين أرمينيين السفارة التركية في لشبونة، ما أدى إلى مقتل شخصين، إضافة إلى المهاجمين.