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قتلى وجرحى بهجوم بفأس وإطلاق نار في تل أبيب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-05T20:23:03+0000
قتلى وجرحى بهجوم بفأس وإطلاق نار في تل أبيب

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا وأصيب 6 آخرون بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وقالت الشرطة إن الهجوم، الذي وقع بينما تحتفل إسرائيل بـ“يوم الاستقلال“، هو هجوم إرهابي على ما يبدو، وإنها اقامت حواجز على الطرق في محاولة للقبض على المهاجمين الذين فروا من المنطقة على الأرجح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يجري مطاردة مشتبه به بتنفيذ الهجوم في إلعاد ويبدو أنه استخدم فأسا في هجومه، فيما بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا أولية من مكان العملية.

وأوضحت الشرطة أن العملية مزدوجة وتمت عن طريق إطلاق نار واستعمال سلاح أبيض.

ووقعت عدة هجمات في شوارع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقبل هجوم إلعاد قتل فلسطينيون وأفراد من الأقلية العربية في إسرائيل 15 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة وحارس أمن في هجمات في إسرائيل والضفة الغربية استهدفت في معظمها مدنيين.

وردت إسرائيل بمداهمات في بلدات وقرى فلسطينية فجرت في معظمها اشتباكات رفعت عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية منذ بداية العام إلى 40 على الأقل.

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