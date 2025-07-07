قتلى وجرحى بهجمات روسية متفرقة على أوكرانيا

شفق نيوز – كييف

أسفرت هجمات روسية متفرقة، يوم الاثنين، على عدة مناطق أوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت حكومات المناطق المعنية، إن شخصين قُتلا وأُصيب اثنان في منطقة سومي، كما سقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون، وقتيل في منطقة أوديسا، بينما سجلت 27 جريحاً في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك.

كما تعرضت العاصمة كييف لهجمات بطائرات مسيرة روسية، أسفرت عن أضرار مادية في مبانٍ دون تسجيل أي ضحايا، وفق ما نشره رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

يُذكر أن الجيش الروسي شن يوم الجمعة هجوماً واسع النطاق، حيث أطلق أكثر من 30 طائرة مسيرة متفجرة وحوالى 10 صواريخ، مستهدفاً خصوصاً كييف، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين على الأقل، في أكبر هجوم من نوعه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 91 طائرة مسيرة أوكرانية بين ليل الأحد والاثنين، من بينها 20 في بيلغورود، و14 في كورسك، و8 في منطقة موسكو.