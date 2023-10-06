قتلى وجرحى بقصف سوري "انتقامي" على إدلب وحلب

شفق نيوز/ افاد "الدفاع المدني السوري" يوم الجمعة، بمقتل 13 مدنيا وإصابة العشرات خلال قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريفي إدلب وحلب شمال غرب سوريا.

واستهدف القصف الذي ما زال مستمرا منذ يوم الخميس الأسواق الشعبية والأحياء السكنية و4 مدارس، ومسجدا ومركزا إسعافيا ومرفقا للكهرباء ومحطة محروقات، وأضاف "الدفاع المدني" أنه أسفر أيضا عن إصابة 62 آخرين بينهم 18 طفلا و 13 امرأة.

وتصاعدت الهجمات العسكرية لنظام الأسد بشكل ملحوظ خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأخدت منحا أكبر في أعقاب "هجوم المسيرات المذّخرة" الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

واتهمت وزارة الدفاع السورية "تنظيمات إرهابية تدعمها دول معروفة" بالوقوف وراء هجوم "الكلية الحربية"، لكنها لم تحدد اسمها وهويتها بشكل دقيق حتى الآن.