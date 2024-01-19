قتلى وجرحى بقصف اسرائيلي على خان يونس

شفق نيوز/ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عدد من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أربعة مواطنين على الأقل لقوا حتفهم في قصف للقوات الاسرائيلية على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لأُسرة الكاظمي.

كما واصلت قوات الاسرائيلية قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.

وكان قتل مساء أمس عدد من المواطنين وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما نقل مواطنون جثامين 4 ضحايا إلى المستشفى الأوروبي ارتقوا بعد قصف في خان يونس.

وحسبما ذكرت المصادر المحلية ذاتها فإن القوات الاسرائيلية أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

كما حاصرت القوات الاسرائيلية عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصل تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وفقا للوكالة الرسمية الفلسطينية.