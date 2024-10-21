قتلى وجرحى بـ15 غارة عنيفة قرب بيروت وضاحيتها

شفق نيوز/ سقط أربعة قتلى وأصيب 24 في حصيلة أولية، مساء الاثنين، خلال غارة إسرائيلية موقعا قريبا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

كما استهدفت غارات اسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية مساء الإثنين، بعيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بإخلاء مبان في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيدا لقصفها.

وذكرت محطة الحدث، أن 15 غارة استهدف المواقع اللبنانية مساء اليوم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع "غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي" في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل.

وقال مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله، لوكالة "فرانس برس"، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الأوزاعي.

وقالت الوكالة أيضا إن "غارة معادية استهدفت منطقة حارة حريك قرب محطة علامة في الضاحية الجنوبية".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، التحذير على منصة "إكس"، مشيرا إلى الأماكن التي يتعين إخلاؤها، بما في ذلك منطقة قريبة من مطار بيروت.