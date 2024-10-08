قتلى وجرحى بغارة اسرائيلية في دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية وعربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات إسرائيلية استهدفت مبنى بحي المزة في دمشق، وأسفرت عن أربعة قتلى.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف في أجواء دمشق، مشيرة إلى وقوع إصابات في الغارات الإسرائيلية على حي المزة في دمشق.

وكان انفجار ضخم قد هز حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وشهدت منطقة المزة في غرب دمشق، حوادث كثيرة خلال الفترة الماضية، وتضم مقرات أمنية وعسكرية عدة، إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية وإيرانية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية.