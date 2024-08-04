قتلى وجرحى بعملية طعن وإطلاق نار في تل أبيب

شفق نيوز/ قُتل شخصان أحدهما امرأة فيما أصيب ثلاثة آخرون على الأقل، يوم الأحد، إثر عملية مزدوجة تخللها طعن وإطلاق نار، في مدينة حولون جنوبي تل أبيب بإسرائيل.

‎وتلقت الشرطة الإسرائيلية، بلاغاً بوقوع العملية في شارع "موشيه ديان"، فتوجه عناصرها للمنطقة، وقتلوا منفذ الهجوم فوراً.

وهرعت فرق "نجمة داوود الحمراء" الإسعافية لمكان العملية، وقدمت العلاج الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى وولفسون".

‎ونقلت القناة 13 العبرية عن متحدث باسم "نجمة داوود الحمراء" قوله إن القتيلة تبلغ من العمر 70 عاماً ووُجدت جثتها أولاً في الشارع المذكور.

‎وقرب حديقة مجاورة، عُثر على إسرائيلي يبلغ من العمر 70 عاماً مصاباً بجروح "قاتلة"، وآخر يبلغ من العمر 68 عامًا مصاباً بجروح "خطيرة".

‎وأصيب في عملية الطعن كذلك رجل ثالث يبلغ من العمر 26 عامًا بجروح وصفت بأنها "متوسطة".

‎وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية فلسطيني يدعى عمار عودة من سكان "سلفيت" في الضفة الغربية.

‎وأضاف المصدر الأمني أن عودة دخل إلى إسرائيل دون تصريح، لافتاً إلى أنه تجري حالياً ملاحقة شخص آخر مشتبه به شارك في العملية.