قتلى وجرحى بعملية طعن في أمستردام

شفق نيوز/ لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، يوم السبت، إثر هجوم بسكين في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية، في بيان أن "شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة (دي بييب)، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل أربعة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب البيان، ألقت الشرطة القبض على المعتدي، وهو "رجل في الـ29 من العمر من سكان أمستردام".

ولا أدلة مباشرة على وجود دوافع إرهابية وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة، وفقا للشرطة الهولندية.