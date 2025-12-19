قتلى وجرحى بعمليات طعن في محطتي مترو بتايوان

شفق نيوز- تايبيه

أعلن رئيس الوزراء التايواني تشو جانغ-تاي، يوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بهجمات في محطتين للمترو في العاصمة تايبيه.

كما أعلن جهاز الإطفاء التايواني عن مقتل شخصين في الهجمات، وكذلك مقتل المشتبه به.

وأضاف: "للأسف، هناك ثلاثة أشخاص في الموقعين حالياً يعانون من توقف في القلب وهم خارج المستشفى، فيما تعرض خمسة أشخاص آخرين إلى إصابات جراء الطعن وإلى صدمات قوية في مختلف أجزاء الجسم".

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبيه "تأكّد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه أفاد رئيس البلدية بأنّ "المشتبه به قفز على ما يبدو من على سطح المبنى".