قتلى وجرحى بضربات جوية إسرائيلية "واسعة" على لبنان ودوي انفجارات في "حيفا والجليل"

شفق نيوز/ أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بشن ضربات جوية "واسعة" على لبنان، خلفت قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات الجيش الإسرائيلي شنت موجة واسعة من الهجمات على الأراضي اللبنانية".

في السياق، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان، بسقوط 4 قتلى و9 مصابين نتيجة غارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي لبنان.

من جانبها ذكرت قناة الجزيرة القطرية، أن "دوي انفجار وقع في مدينة حيفا الإسرائيلية".

كما أشارت إلى "دوي انفجارات جديدة في المنطقة الحدودية مع لبنان بالجليل الأعلى".