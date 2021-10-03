قتلى وجرحى بتفجير في العاصمة الأفغانية كابل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان" إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وبحسب قناة "كابول نيوز" التليزيونية المحلية، وقع انفجار قوي، بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية ، حيث تقام مراسم "عزاء" والدة ذبيح الله مجاهد ممثل حركة طالبان.

وذكرت القناة أن تبادلا لاطلاق النار جرى في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائرهو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم "داعش".