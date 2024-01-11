قتلى وجرحى بتفجيرين منفصلين في أفغانستان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية أفغانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجارين أحدهما في العاصمة كابول والثاني في ولاية بلخ شمال البلاد.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن "انفجارًا وقع اليوم، في المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ شمال البلاد".

وذكرت القناة، نقلًا عن مصادر محلية، بأن قوات الأمن، قامت بإغلاق المنطقة بعد الانفجار؛ ما أدى إلى اكتظاظ المركبات، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح".

وغرب العاصمة كابول، وقع انفجار في منطقة دشتبارشي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة.

وقالت القناة إن "الانفجار وقع في منطقة دشت بارشي وهي منطقة تسكنها أغلبية شيعية غرب العاصمة كابول"، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار أوقع ثلاثة قتلى وخمسة جرحى.

ولم يَصدر أيُّ تعليق من المسؤولين الأمنيين في حكومة حركة طالبان التي تسيطر على البلاد منذ منتصف آب/أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، تبنَّى تنظيم داعش فرع خراسان المسؤولية عن عدد من الهجمات الدموية في بضع مدن بينها كابول خلال العام ونصف العام الماضيين، كما تم تنفيذ هجمات على السفارات والمدارس والمساجد والأماكن العامة في هذه الهجمات.