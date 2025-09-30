قتلى وجرحى بانهيار مبنى مدرسة اسلامية في إندونيسيا

شفق نيوز- جاكرتا

لقي طالب واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات، يوم الثلاثاء، في انهيار مبنى مدرسة إسلامية في إندونيسيا، فيما رجحت فرق الإنقاذ ان يكون 65 طالبا تحت أنقاض المبنى المنهار.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد "عملت فرق الإنقاذ الإندونيسية على توصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين أنقاض مبنى مدرسي انهار في إندونيسيا، بينما عملوا بجهد محاولين إخراج الناجين، بعد أكثر من 12 ساعة على انهيار المبنى".

ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليل في "إخراج 8 ناجين وهم في حالة ضعيفة ويعانون من إصابات بعد أكثر من 8 ساعات على الانهيار في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية".

وأكد منقذون أنهم "شاهدوا جثثا إضافية، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى".

وتجمع أهالي الطلاب في المستشفيات أو بالقرب من المبنى المنهار، في انتظار أخبار أطفالهم بقلق، كما سمع صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل طالبا مصابا ومغطى بالغبار من قاعة الصلاة المنهارة.

وأفادت الوكالة الأنباء الرسمية "أنتارا" نقلاً عن شاهد عيان، أن "أكثر من 100 طالب كانوا قد تجمعوا لأداء صلاة العصر عندما انهار المبنى المكون من عدة طوابق فجأة".

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة شرق جاوة، جولز أبراهام أباست، للمراسلين، إن "فرق الإنقاذ أخلت 79 مصابا على الأقل من حادث الانهيار في مدرسة الخُزيني الداخلية الإسلامية ببلدة سيدوارجو".

وأضاف أن "السلطات تعمل على تحديد عدد الضحايا الذين لا يزالون عالقين في موقع الحادث".