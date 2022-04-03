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قتلى وجرحى بانفجار يستهدف ملهى ليليا في أذربيجان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-03T05:00:01+0000
قتلى وجرحى بانفجار يستهدف ملهى ليليا في أذربيجان

أعلن جهاز الطوارئ الأذربيجاني عن سقوط قتيل وإصابة 30 شخصا آخرين بانفجار استهدف ملهى ليليا وسط العاصمة باكو، كما تسبب في أضرار مادية واندلاع حريق في المكان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع بملهى ليلي في شارع تارلان علياربيكوف بمنطقة سابايل.

وفي وقت سابق تحدثت المعلومات الأولية أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 شخصا آخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الحادثة هو انفجار إسطوانة غاز ما أدى بدوره إلى حريق داخل الملهى.

وتمكنت أجهزة الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر الانفجار وإخماده، فيما لا تزال عمليات البحث جارية في مكان الحادث.

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