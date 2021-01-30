قتلى وجرحى بانفجار "كبير" في حي الصناعة بمدينة عفرين السورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة عفرين، يوم السبت، بوقوع انفجار في احد الاسواق في المدينة، تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأبلغت مصادر محلية وكالة شفق نيوز؛ أن انفجارا ضخما هز حي الصناعة وسط المدينة.

واضافت المصادر؛ أن الانفجار أدى لمقتل ستة أشخاص بينهم طفل وجرح 15 آخرين بجراح متفاوتة حالات بعضهم حرجة.

وبحسب المصادر ذاتها؛ أنّ مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا تشهد مثل هذه الانفجارات إلا أن هذا الانفجار يعد الأضخم هذا العام كونه وقع في سوق رئيسية (حي الصناعة) المعروف بكثافته السكانية وحركة المرور ومركزاً للمحلات والحركة التجارية.

وعلى صعيد متصل؛ قال المرصد السوري أنّ ريف مدينة عفرين شهد انفجار عبوة ناسفة بحاجز للشرطة التابعة لهذه الفصائل في 28 الشهر الجاري ، والذي أدى لإصابة 3 عناصر من الشرطة على حاجز مفرق شران - بلبلة بريف عفرين

وتقع مدينة عفرين تحت سيطرة الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا والتي أعلنت سيطرتها الكاملة على المدينة والريف بدعم جوي وبري تركي بتاريخ 2018 - 3 - 18 بعد مقاومة استمرت قرابة شهرين من قبل القوات الكوردية التابعة للإدارة الذاتية.