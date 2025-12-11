قتلى وجرحى بانفجار في منظومة اختبار هيدروديناميكية بجامعة بيرم الروسية

شفق نيوز- موسكو

أعلنت النيابة العامة الروسية، يوم الخميس، عن وقوع انفجار وتسرب في منظومة اختبار هيدروديناميكية في جامعة بيرم الوطنية للبحوث في العلوم والتكنولوجيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "الانفجار وقع في مختبر تابع لكلية الفضاء والطيران في جامعة بيرم للعلوم والتكنولوجيا، جراء تسرب (انفجار ضغط) في منظومة اختبار هيدروديناميكية مخصصة لأغراض بحثية، بسبب خرق في إجراءات التشغيل التقنية، حيث انفلتت آلة الاختبار من على المنصة الهيدروديناميكية، ما تسبب في حدوث التسرب والانفجار".

وأكدت السلطات أن "الحادث أسفر، وفقاً لنتائج أولية، عن مقتل رجل وطفل، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، دون الكشف عن هوياتهم أو صفتهم (سواء كانوا باحثين، طلاباً، أو زواراً)"، موضحة أن "التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث بدقة وتحديد المسؤوليات".

وأشارت إلى أن "الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر، وقد جرى نقلهم إلى المنشآت الطبية في مدينة بيرم لتلقي الرعاية اللازمة".