قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في تل أبيض السورية

شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثمانية آخرون، الثلاثاء، بتفجير انتحاري في مدينة تل أبيض، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمالي الرقة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أن التفجير وقع في ساحة البلدية وسط المدينة، وأن حصيلة الضحايا أولية قابلة للزيادة.

وتشهد مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا انفجارات مماثلة بين فترة وأخرى، وتشهد حالات اغتيال، كان آخرها في السابع من الشهر الجاري حين أغتيل عيسى ناصر، القيادي في الفيلق الأول التابع للجيش الوطني السوري المعارض في منزله في مدينة تل أبيض على يد مجهولين.