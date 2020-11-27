قتلى وجرحى بانفجار في الحسكة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T09:36:05+0000

شفق نيوز/ انفجرت سيارة مفخخة بحاجز يتبع لفصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا في قرية مبروكة الواقعة غربي رأس العين”سري كانييه” ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة. وبحسب المرصد السوري، أسفر الانفجار عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية. ووثّق المرصد السوري في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقتل عنصر من فرقة “السلطان مُراد” الموالية لأنقرة، جراء انفجار لغم أرضي على إحدى محاور تل تمر شمالي الحسكة، ضمن منطقة “نبع السلام.

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