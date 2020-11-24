سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-24T14:12:26+0000
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى يوم الثلاثاء بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن السيارة الملغومة انفجرت في سوق الهال وسط مدينة عفرين، ما أوقع قتلى وجرحى.

ولم يتسن للشهود تحديد عدد الضحايا على الفور. 

وانفجرت السيارة بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل وقع في ناحية بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، حيث تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، ما أسفر عن مقتل مدير الشرطة و4 أشخاص آخرين إضافة إلى إصابة 20.

وتسيطر تركيا وفصائل مسلحة سورية موالية لها على عفرين منذ اجتياح المدينة ربيع عام 2018، وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

related

ترامب يحذر ثلاث دول من "قتل المدنيين" في إدلب السورية

Date: 2019-12-26 16:38:40
ترامب يحذر ثلاث دول من "قتل المدنيين" في إدلب السورية

داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

Date: 2019-11-11 16:34:13
داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

سوريا تعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي

Date: 2020-02-17 15:12:37
سوريا تعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي

مقتل 21 عنصراً من الجيش السوري وقوات إيرانية بضربات إسرائيلية على دمشق

Date: 2019-11-20 19:47:51
مقتل 21 عنصراً من الجيش السوري وقوات إيرانية بضربات إسرائيلية على دمشق

روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

Date: 2019-10-27 07:19:23
روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

أبو الغيط: تركيا مسؤولة عن إدخال الإرهابيين لسوريا

Date: 2019-10-15 21:30:40
أبو الغيط: تركيا مسؤولة عن إدخال الإرهابيين لسوريا

مقتل 23 جنديا سوريا بهجوم في إدلب

Date: 2019-08-12 07:45:05
مقتل 23 جنديا سوريا بهجوم في إدلب

سوريا.. عشرات القتلى من فصيل موال لأنقرة بقصف روسي

Date: 2020-10-26 11:21:31
سوريا.. عشرات القتلى من فصيل موال لأنقرة بقصف روسي