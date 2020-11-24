قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى يوم الثلاثاء بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن السيارة الملغومة انفجرت في سوق الهال وسط مدينة عفرين، ما أوقع قتلى وجرحى.

ولم يتسن للشهود تحديد عدد الضحايا على الفور.

وانفجرت السيارة بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل وقع في ناحية بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، حيث تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، ما أسفر عن مقتل مدير الشرطة و4 أشخاص آخرين إضافة إلى إصابة 20.

وتسيطر تركيا وفصائل مسلحة سورية موالية لها على عفرين منذ اجتياح المدينة ربيع عام 2018، وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.