قتلى وجرحى بالعشرات نتيجة حادث دهس في تل أبيب

‎شفق نيوز/ أفادت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، بسقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة العشرات معظمهم جنود بحادث دهس بالقرب من محطة للحافلات شمال تل أبيب.

وذكرت صحيفة "ديعوت أحرونوت" العبرية، أن "عدداً كبيراً من المصابين ما زالوا محاصرين تحت شاحنة هناك وهم في حالة خطيرة.

‎من جانبها أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن أكثر من 40 - 50 شخصاً سقطوا في حادث الدهس منهم 15 بحالة خطرة و5 منهم لقوا حتفهم على الأقل.

‎في السياق، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن "التحقيق جار في ملابسات الحادث".

‎وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات قد يصل إلى 50 إصابة، بينهم نحو 15 إصابة حرجة.

‎وقالت الشرطة الإسرائيلية أيضا إنها تتعامل مع عملية الدهس في شمال تل أبيب على أنها هجوم "ذو خلفية قومية".