قتلى وجرحى باطلاق نار داخل ناد للمثليين في أوسلو.. فيديو

شفق نيوز/ قتل شخصين وأصيب 6 آخرين باطلاق نار في نادٍ ليلي وسط العاصمة النرويجية اوسلو.

وقالت وسائل اعلام، إن الشرطة النرويجية اعتقلت المشتبه به في إطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو، والذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين الليلة الماضية.

ونقلت عن الشرطة في بيان اليوم، إن المشتبه به اعتقل بالقرب من الملهى الذي وقعت فيه الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين جراء إطلاق النار وإصابة عدد آخر بينهم إصابات خطيرة.