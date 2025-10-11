قتلى وجرحى باشتباكات حدودية بين طالبان والجيش الباكستاني (فيديو)

شفق نيوز– إسلام أباد/ كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم السبت، بمقتل 5 جنود باكستانيين وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباكات عنيفة بين حركة طالبان الأفغانية والجيش الباكستاني على طول الخط الحدودي، بحسب مصادر ميدانية لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وذكرت تقارير متطابقة أن الجيش الأفغاني سيطر على عدة مواقع حدودية باكستانية، فيما شوهدت وحدات من الجيش الباكستاني تنسحب من بعض نقاطها العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية عن مصدر في حركة طالبان قوله إن "عشرات الجنود الباكستانيين قُتلوا وأصيب آخرون خلال المعارك المستمرة في ولايات بكتيا، خوست، هلمند، وننغرهار".

وأضاف المصدر في حركة طالبان: "كما تمكنت قوات طالبان من تدمير عدة مواقع عسكرية باكستانية، والاستيلاء على أسلحة ومعدات ثقيلة".

وأشار إلى أن طالبان سيطرت على خمس نقاط حدودية، فيما تراجع الجيش الباكستاني من بعض مواقعه، وسط استمرار القصف المتبادل بالمدفعية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تصاعد التوترات بين الجانبين، إثر اتهامات متبادلة باختراق الحدود وتنفيذ هجمات متبادلة، ما ينذر بتدهور جديد في العلاقات بين كابول وإسلام‌ آباد.

