قتلى وجرحى اسرائيليين بعملية إطلاق نار عند أحد مداخل القدس

شفق نيوز/ أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نجمة داود الحمراء قولها: "قُتلت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ورجل يبلغ من العمر 73 عاما، بينما أصيب آخر وحالته حرجة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، وثلاثة بإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".

وبحسب الشرطة فقد لقي المسلحان منفذا الهجوم مصرعهما برصاص قوات الأمن ومستوطن كان متواجداً في مكان الحادث، وسرعان ما أغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين طليقين.

كما أغلقت الشرطة الطريق السريع رقم 1 من مفرق موتسا باتجاه القدس أمام حركة المرور بعد الهجوم، مع قيام الشرطة بتوجيه حركة المرور إلى الطريق السريع 16.

وفي السياق ذاته، أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو الهجوم يوم الخميس، ونشر على موقع X قائلا: "هجوم إرهابي بغيض في القدس صباح اليوم، نحن ندين بشكل واضح مثل هذا العنف الوحشي، قلبي مع عائلات الضحايا وأقدم خالص تعازي لجميع المصابين".

يذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد عام من الهجوم بالقنابل على نفس محطة الحافلات، وفي نوفمبر الماضي، قُتل إسرائيليان في هجوم بالقنابل وقع في محطة حافلات قريبة وفي محطة حافلات بالقرب من حي راموت.

وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الأحد الماضي، الشرطة الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.