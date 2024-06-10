قتلى وتدمير مبنى خلال قصف اسرائيلي على حزب الله في لبنان

شفق نيوز/ قتل ثلاثة عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية شمال شرق لبنان.

وذكرت "فرانس برس" نقلاً عن مصدر عسكري، إن قتلى حزب الله سقطوا بقصف عبر تسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت رتلا من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي في قضاء الهرمل تدمر كليا، متحدثا أيضا عن سقوط ثلاثة جرحى.

وكان حزب الله قد قال إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة هجومية إسرائيلية فوق جنوب لبنان يوم الإثنين، وأكد الجيش الإسرائيلي فقدان إحدى طائراته المسيرة.

وقال الجيش "أُطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، تضررت الطائرة المسيرة وسقطت في الأراضي اللبنانية".

وذكر حزب الله في بيان أنه قصف طائرة مسيرة من طراز هيرمز 900، وهي طائرة استطلاع وهجوم مسيرة من صنع إسرائيل.

وشهدت الحدود الجنوبية اللبنانية تزايد الأعمال القتالية على مدى الأسبوع المنصرم، إذ يهاجم الجيش الإسرائيلي وحزب الله مواقع خارج المنطقة الحدودية التي يتركز فيها تبادل إطلاق النار.

وأفاد حزب الله في وقت سابق يوم الإثنين بأنه هاجم "بسرب من المسيّرات الانقضاضية" موقعا للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد عبور طائرتين مسيرتين من لبنان إلى شمال إسرائيل ثم سقوطهما في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة هاجمت مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله وموقع إطلاق في منطقتي عيترون وعيتا الشعب في جنوب لبنان.