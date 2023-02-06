قتلى وانهيار عشرات المباني في سوريا جراء زلزال تركيا المدمر

شفق نيوز/ انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا فجر اليوم الاثنين.
وسقط 15 قتيلا على الأقل جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا، الاثنين، وصلت شدتها لعدة دول محيطة.
وقال الدفاع المدني السوري إن "عشرات المباني انهارت في مناطق ريف حلب الشمالي فقد إنهار أكثر من 20 مبنى في منطقة الجمعيات بمدينة جنديرس في ريف عفرين الغربي كما انهارت مبان في منطقة الاتارب والباب وجرابلس بريف حلب الشرقي إضافة إلى انهيار مبان في مدينة حارم بريف إدلب".
وتم تسجيل "حصيلة أولية بمقتل 9 أشخاص بينهم 4 في مدينة اعزاز وإصابة أكثر من 40 آخرين في عموم مناطق شمال سوريا".
وفي محافظة حلب قال مصدر في شرطة حلب "أن عدد من المباني في أحياء حلب الشرقي تضررت جراء الزلزال وأن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إزالة الأنقاض وانتشال العالقين".
وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري نقلت مصادر محلية أن عددا من المباني انهارت في حي الرمل الجنوبي مع وقوع عدد من الضحايا ".
وقال المركز الوطني السوري للزلازل: أن زلزالا بقوة 7.7 وقع عند الساعة الرابعة و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في مساحة منطقة غازي عنتاب التركية.