قتلى وانهيار بنايات بزلزال عنيف يضرب تركيا وعدة دول

شفق نيوز/ لقي عدة أشخاص حتفهم جنوبي تركيا جراء زلزال بقوة عنيف ضرب المنطقة الاثنين.

وقال الحاكم إردنتش يلماز إن 34 مبنى في المحافظة قد تدمرت.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.

وأكد رئيس بلدية شانلي أورفا، أن خمسة لقوا حتفهم، كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال.

أما والي مدينة عثمانية فأكد مقتل 5 أشخاص، وانهيار 35 مبنى.

من جانبه، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.7 درجة هز تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات.

وبدوره قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن السكان في أربيل والموصل شعروا بالزلزال.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالي خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

في يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.