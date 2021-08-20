سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتلى من "حزب الله" في قصف إسرائيلي على سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-20T14:46:44+0000
قتلى من "حزب الله" في قصف إسرائيلي على سوريا

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية على تجمعات لمقاتلي "حزب الله" اللبناني، عند منتصف ليل الخميس الجمعة، في منطقة قارة بريف دمشق، قرب الحدود السورية مع لبنان.

ووثق المرصد مقتل 4 عناصر من "حزب الله" اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية.

وكان المرصد السوري قد رصد، منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدافا من صواريخ إسرائيلية لمستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.

related

سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

Date: 2019-12-23 06:40:36
سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

Date: 2021-01-13 04:39:44
مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

Date: 2020-06-28 08:47:19
غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

Date: 2019-07-24 07:43:09
دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

Date: 2020-12-25 07:48:54
مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

مقتل 4 سوريين بقصف اسرائيلي

Date: 2019-07-01 07:42:30
مقتل 4 سوريين بقصف اسرائيلي

مقتل رجل و3 أطفال في قصف لفصائل تركيا بريف عين عيسى

Date: 2021-08-04 10:45:35
مقتل رجل و3 أطفال في قصف لفصائل تركيا بريف عين عيسى

منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

Date: 2019-08-20 21:32:05
منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط