قتلى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو وصور)

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، غارة استهدفت سيارة عند أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد تسببت هذه الغارة بمقتل ثلاثة أشخاص، لبناني وسوريين اثنين، كانوا يقومون بجمع الخردة على طريق عام ميس الجبل - بليدا.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني، أن الجيش اغتال عنصراً في حزب الله إثر غارة على جنوب لبنان.