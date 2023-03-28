قتلى في حريق مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية

شفق نيوز/ قضى أشخاص عدة موقوفون في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، ان فرق الإطفاء والإسعاف وضعت جثثا عدة لفت ببطانيات في مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وأكد المعهد الوطني للهجرة، وقوع الحريق لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات عن الضحايا. إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت نقلا عن مصادر رسمية لم تحددها أنه يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم في الحريق.

وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسا أمام المركز الذي نقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عاما بعد توقيفه، "نقلوه في سيارة إسعاف".

وأكدت أنها لا تعرف شيئا عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين، وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

وسيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

ومنذ عام 2014، توفي 7661 مهاجرا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.