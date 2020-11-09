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قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-09T07:40:09+0000
قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام روسية، يوم الاثنين، بأن جندياً قتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: "عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

بدورها، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.

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