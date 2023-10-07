قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا.. فيديو
شفق نيوز/ أفادت الشرطة في أستراليا، يوم السبت، بتحطم طائرة خفيفة في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز أمس، ما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.
وأقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.
ووفق الشرطة فإن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها.
وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.
At least one person has been killed in a light plane crash near Lake George, just outside Canberra, this afternoon.Authorities are now trying to work out if more than one person was on board. @R_DAlessandro9 #9NewsMORE: https://t.co/siEC9ebO90 pic.twitter.com/qomJYgfQ2d— 9News Sydney (@9NewsSyd) October 6, 2023