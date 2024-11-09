قتلى بغارة في بعلبك وهجوم جديد لحزب الله على إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء السبت، بمقتل 5 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة حدث بعلبك في البقاع شرقي البلاد.

في مقابل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل وذكرت تقارير رصد إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم، قصف مدينة صفد داخل الأراضي الإسرائيلية، بواسطة الصواريخ، للمرة الثانية خلال ساعات، حيث دوت صفارات الإنذار في المناطق المجاورة، مؤكداً أنه استهدف مستوطنة "كتسرين" بمجموعة من الصواريخ.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت صباح السبت، مقتل 7 أشخاص بينهم طفلتان، وإصابة نحو 50 في الغارات الإسرائيلية أمس على مدينة صور الساحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضحايا سقطوا في ضربات وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وذكرت أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل جثثا من تحت الأنقاض، مع استمرار عمليات البحث.