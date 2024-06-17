قتلى بحادث تصادم قطارين في الهند.. فيديو
شفق نيوز/ أفادت مسؤولة في الشرطة الهندية، يوم الاثنين، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند.
وقالت ماماتا بانيرجي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أُرسلَ أطباء وسيارات إسعاف وفرق إغاثة إلى الموقع، للقيام بعمليات إنقاذ وتقديم مساعدة طبية".
وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة دارجيلنغ، عندما اصطدم قطار كانتشنجونغا السريع بقطار لنقل البضائع.
وأظهرت صور بثتها محطات هندية، حطام عربات القطارين مقلوبة على جانبها، وإحداها ترتفع في الهواء وتتوازن بشكل غير مستقر على عربة أخرى.
पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में कई यात्रियों की मृत्यु की खबर पीड़ादायक है।कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यही कामना है। pic.twitter.com/eKSnBDGOkg— Congress (@INCIndia) June 17, 2024
First Visuals From #Kanchanjungha Express Train Accident Site #trainaccident pic.twitter.com/AaAX1gaju3— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) June 17, 2024
وتملك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، وشهدت العديد من الكوارث، ففي عام 1981، خرج قطار عن مساره أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، مما أسفر عن مقتل حوالي 800 شخص.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أدى تصادم 3 قطارات إلى مقتل قرابة 300 شخص في ولاية أوديشا.
واستثمرت الهند في السنوات الأخيرة مبالغ ضخمة لتحديث الشبكة بمحطات حديثة، وأنظمة إشارات إلكترونية.