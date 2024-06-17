قتلى بحادث تصادم قطارين في الهند.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت مسؤولة في الشرطة الهندية، يوم الاثنين، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند.

وقالت ماماتا بانيرجي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أُرسلَ أطباء وسيارات إسعاف وفرق إغاثة إلى الموقع، للقيام بعمليات إنقاذ وتقديم مساعدة طبية".

وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة دارجيلنغ، عندما اصطدم قطار كانتشنجونغا السريع بقطار لنقل البضائع.

وأظهرت صور بثتها محطات هندية، حطام عربات القطارين مقلوبة على جانبها، وإحداها ترتفع في الهواء وتتوازن بشكل غير مستقر على عربة أخرى.

وتملك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، وشهدت العديد من الكوارث، ففي عام 1981، خرج قطار عن مساره أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، مما أسفر عن مقتل حوالي 800 شخص.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أدى تصادم 3 قطارات إلى مقتل قرابة 300 شخص في ولاية أوديشا.

واستثمرت الهند في السنوات الأخيرة مبالغ ضخمة لتحديث الشبكة بمحطات حديثة، وأنظمة إشارات إلكترونية.