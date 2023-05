قتلى بتصادم 40 - 60 شاحنة في أمريكا.. فيديو

شفق نيوز/ قالت شرطة ولاية إلينوي الأميركية، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عشرات في أعقاب حادث تصادم سيارات شاحنة، سببتها عاصفة في جنوب الولاية.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع على الطريق "آي 55"، جنوب سبرينغفيلد في وسط إلينوي.

وأكد مكتب الطبيب الشرعي مقتل ستة على الأقل في الحادث، وإصابة أكثر من 30 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ضابط شرطة قوله، إن الحادث نجم عن تصادم ما بين 40- 60 سيارة شاحنة.

وأرجعت الشرطة سبب هذه الحوادث إلى الرياح الشديدة التي هبت في المنطقة فحملت الأوساخ والأتربة من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع، الأمر الذي أدى إلى انعدام الرؤية.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp